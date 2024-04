Advogado de Bolsonaro quer queda de sigilo dos depoimentos de Mauro Cid após áudios

Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Wajngarten diz que foi surpreendido com a divulgação dos áudios e que ainda "não tem juízo de valor" sobre o que foi dito por Cid. Segundo o advogado, desde a publicação da reportagem da Veja, seu "telefone derreteu de tantas chamadas". "Desde a publicação da matéria da revista Veja sobre um potencial jogo duplo do tenente-coronel Mauro Cid, meu telefone derreteu de tantas chamadas. Confesso que fui surpreendido e ainda não tenho opinião formada, nem juízo de valor, diante de tantas possibilidades que podem ter ocorrido", disse. Preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), Cid fechou um acordo de delação premiada com a PF e, desde então, passou a responder às perguntas sobre seu envolvimento e o do ex-presidente Bolsonaro em várias irregularidades: da tentativa de se apropriar de joias recebidas de presidente do regime da Arábia Saudita ao esquema para fomentar um golpe de Estado e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi solto após a homologação do acordo.