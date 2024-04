Entre a comemoração e a desconfiança, como aliados de Bolsonaro receberam áudios de Mauro Cid

Ex-presidente é alvo de diversas investigações da Polícia Federal, assim, a noção é que as declarações de Cid questionam a imparcialidade das operaçõe

Essas “intenções” na suposta “fabricação” dos áudios estariam no cerne dos debates dos bolsonaristas. Há uma dificuldade em costurar a teoria, pois o vazamento do áudio também é visto como muito prejudicial a Cid. A ideia geral de Bolsonaro e aliados, é que o teor das gravações pode fazer o tenente-coronel perder os benefícios da delação premiada, como sua liberdade.

O ex-presidente e aliados, no entanto, levantam que o conteúdo, publicado pela revista Veja, parece muito “orquestrado” , supondo que a divulgação teria ocorrido pelo próprio Mauro Cid com algum propósito ainda desconhecido. “É um desabafo orquestrado. O áudio está limpo, bem construído”, avaliou um auxiliar de Bolsonaro ao portal Metrópoles.

O vazamento dos áudios do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid , foi visto como positivo por aliados de Jair Bolsonaro (PL) . O ex-presidente é alvo de diversas investigações da Polícia Federal, assim, a noção é que as declarações de Cid questionam a imparcialidade das operações, por apresentarem acusações de indução por parte dos Policiais e de “sentença pré-determinada” pelo ministro Alexandre de Moraes.

A mesma noção de anulamento do acordo é considerada por integrantes da Polícia Federal, que analisarão a autencidade dos áudios. Cid será ouvido nesta sexta-feira, 22, para comentar sobre o vazamento.



A autoria do conteúdo já foi confirmada pela defesa de Mauro Cid, que o classificou como um “desabafo em um momento difícil”. Segundo os advogados, o vazamento ocorreu de maneira clandestina e, portanto, não deve comprometer “a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada firmada perante a autoridade policial”.

O próprio Mauro Cid classificou a conversa como “um desabafo”. “[Sou] alguém que teve a vida destruída e está desabafando com um amigo”, afirmou o ex-ajudante de ordens, apesar de dizer que não se recorda do nome do tal amigo.