Santana do Cariri: MP pede a ex-prefeitos e ex-vereadores devolução de R$ 1 milhão

O montante é resultado de reajustes salariais indevidos de 13 pessoas que ocuparam cargos no poder público

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) requereu à Justiça que 13 pessoas que ocuparam os cargos de prefeito e vereador em Santana do Cariri, distante 530 km de Fortaleza, devolvam salários que foram reajustados de maneira irregular. Ao todo, os valores recebidos indevidamente chegam ao total de R$ 1.092.000,00.

O pedido foi feito por meio da Promotoria de Justiça vinculada de Santana do Cariri na última quinta-feira, 14. Os cargos públicos foram ocupados entre os anos de 2017 e 2020. Segundo o órgão, a ação é referente ao descumprimento de uma decisão judicial de 2016 que determinou a revogação de leis municipais que aumentaram o valor dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, sem obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).