PDT destitui deputado Guilherme Bismarck de diretório em Aracati

O deputado estadual Guilherme Bismarck, foi destituído do PDT em Aracati (148 km distante de Fortaleza) nesta quarta-feira, 20. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que o processo tramitou "aos atropelos com requintes de perseguição" contra ele.

"Não havia nenhum motivo justificável para que o diretório estadual me destruísse da Presidência do PDT de Aracati, forjaram um processo onde todos já sabem o resultado, tudo no intuito autoritário de concentrar todo o poder nas mãos dos poucos", consta no comunicado divulgado nas redes sociais.

Este é o último ano do mandato de Guilherme à frente da presidência local da legenda.