O POVO News: Daniel Alves consegue liberdade provisória e Neymar pai pagará fiança

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 20. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o caso do ex-jogador Daniel Alves. O atleta teve liberdade provisória concedida pela Justiça da Espanha na manhã de hoje . O pedido da defesa será aceito sob fiança de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,4 milhões na atual cotação.

A edição comenta sobre a discussão no Senado em torno do Novo Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro, relator do Código Eleitoral, concluiu o parecer do texto que traz novas regras sobre as eleições no país. O parecer será protocolado nesta quarta-feira (20) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O episódio detalha as atualizações sobre o caso Marielle Franco. Após delação ser homologada, defesa de Ronnie Lessa abandona o caso. Ronnie está preso desde 2019 sob a acusação de ser um dos executores do crime.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa comenta sobre a discussão do ministro da Educação, Camilo Santana, com o deputado federal Mendonça Filho (União-PE) na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O conflito chegou ao ponto dos dois políticos chegarem perto de um confronto físico.