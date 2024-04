Governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo

Palácio da Alvorada à noite, residência oficial do Presidente do Brasil Crédito: Thum_Fel/Creative Commons

Cerca de 261 bens do Palácio da Alvorada foram encontrados pela Presidência da República após os itens terem sido dados como sumidos. O assunto foi motivo de acusações entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As dissidências tiveram início durante a transição de governo, no começo do ano passado, quando Lula e a primeira-dama Janja se queixaram das condições da residência presidencial e sinalizaram que alguns dos móveis do patrimônio haviam sumido, quando Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, se mudaram do local.O suposto desaparecimento dos móveis também foi um dos motivos alegados pela gestão petista para o gasto de R$ 196, 7 mil em peças de luxo.

O levantamento dos bens do patrimônio do Palácio da Alvorada, referentes ao período de 2022, foi concluído no fim do ano passado pela Comissão de Inventário Anual da Presidência da República. A apuração havia aprontado, inicialmente, que 261 bens citados não haviam sido localizados durante os trabalhos. A Presidência da República então afirma que uma nova checagem havia sido realizada no início do ano de 2023, no primeiro ano de governo Lula. Então esse número de bens foi reduzido para 83. Após a finalização dos trabalhos, em setembro do ano passado, constatou-se que nenhum móvel ou bem do patrimônio do Alvorada estava extraviado.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os móveis foram encontrados “nas diversas dependências” do Palácio. Conforme pessoas com domínio do tema, grande parte das peças estavam em um depósito. Intitulado “guerra dos móveis”, o embate em questão teve início nos primeiros de 2023, quando o presidente Lula reclamou de começar seu governo vivendo em um hotel, sem poder se mudar para a residência oficial do Palácio da Alvorada. Ele também se queixou do estado de conservação das residências oficiais do Alvorada e da Granja do Torto. Durante um café da manhã com a imprensa, Lula afirmou que Bolsonaro e sua esposa “levaram tudo”. "Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é um patrimônio público", afirmou o presidente, que ainda retomou o tema instantes depois. "Pelo menos a parte de cima [do Palácio], está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está todo desmontado, não tem cama, não tem sofá. Possivelmente, se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas, ali é uma coisa pública", completou. O desaparecimento da mobília também foi apontado em abril do ano passado, como um dos motivos para a adesão sem licitação de móveis de luxo para o Alvorada.