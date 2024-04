Como a oposição a Lula e aliados reagiram ao indiciamento de Bolsonaro pela PF

A base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com entusiasmo ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal (PF), após as conclusões do inquérito que investiga a falsificação de dados de cartões de vacina da covid-19. Os aliados do ex-presidente, por sua vez, buscaram minimizar o relatório da PF e defender o ex-chefe do Executivo.

Ao indiciar o ex-presidente por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação, a PF correlacionou a fraude no sistema do Ministério da Saúde à apuração que o colocou no centro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo os policiais, Bolsonaro e seus aliados podem ter emitido os cartões fraudulentos para poder entrar no exterior, aguardando a conclusão de uma ruptura democrática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça, 19, os advogados do ex-presidente afirmaram que souberam do indiciamento pela imprensa e que, embora tenham requisitado pessoalmente uma cópia dos documentos do caso no Setor de Processos Originários Criminais do STF, tiveram o acesso rejeitado pela Suprema Corte.