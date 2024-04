Bolsonaristas protestam com faixa em aniversário do PT e são retirados do Plenário

A sessão foi presidida pela deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), que pediu para que os deputados “que não respeitam a democracia” se retirassem do local. A polícia legislativa atuou para apartar o tumulto e evitar confrontos entre os militantes presentes no local e os parlamentares, que saíram do plenário.

“Sob minha condução, não!”, afirmou a deputada. “Afastem-se, ninguém toca em deputado, mas os deputados não permanecerão desonrando o parlamento. Ou se comportam como deputados, ou se retiram.”

