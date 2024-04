O POVO News: Lula chama Bolsonaro de "covardão" por tentativa de golpe que falhou

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 18. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a fala do presidente Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o petista, a tentativa de golpe de Estado só não ocorreu porque o opositor é um "covardão".

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha como foi a primeira reunião ministerial de Lula de 2024, realizada nesta segunda-feira, 18, com o intuito de combater a queda de popularidade do seu terceiro mandato.