Ministros elaboram plano de aproximação entre Lula e evangélicos

De acordo com aliados de Lula, o petista está ciente de que precisa melhorar o diálogo com o eleitorado evangélico, no entanto, ainda tem atuado de maneira tímida

O plano foi criado por ministros que são evangélicos ou têm boa comunicação com esse eleitorado. As propostas devem ser apresentadas nas próximas semanas ao presidente da República.

Visando estreitar o laço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o eleitorado evangélico, ministros do governo traçaram um plano de aproximação entre o petista e esta parcela da sociedade. A proposta consiste em três eixos principais, são eles:

A aprovação do chefe do Executivo caiu três pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2023. À época, 54% dos entrevistados aprovavam o trabalho do presidente, enquanto 43% reprovavam. Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

