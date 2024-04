Lula avisa a ministros que não quer lançamento de novos programas de governo

Em reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou aos integrantes do primeiro escalão que não quer que novos programas sejam anunciados pelo governo. Segundo ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente cobrou foco na concretização do que já foi divulgado.

Lula já havia dado recado semelhante a esse a ministros ao longo de 2023. De acordo com Rui Costa, a ideia é evitar uma "pulverização" dos programas. Ou seja: garantir que não haja ações demais para que todas sejam executadas e divulgadas a contento. Ele deu as declarações no Palácio do Planalto ao lado do ministro Paulo Pimenta (Secom). Pimenta disse que a reunião ministerial desta segunda-feira foi de alinhamento do governo.

A primeira reunião ministerial do presidente durou cerca de 4 horas, segundo informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom). O encontro começou por volta das 9h45. O chefe do Executivo fez pronunciamento no início, que durou cerca de 20 minutos. Em seguida, tomou a palavra o ministro da Casa Civil, que discursou por cerca de uma hora.