Girão não foi a ato de Bolsonaro porque organiza sessão contra vacina obrigatória para crianças

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) promove nesta segunda-feira, 26, sessão temática sobre a inclusão da vacina contra a covid-19 no calendário vacinal de crianças de seis meses a cinco anos de idade. A atenção voltada ao evento de hoje foi a razão para a ausência dele no ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, conforme respondeu a assessoria do senador.

O congressista é contrário à vacinação para este público. "É inaceitável que uma criança seja punida com um impedimento ao acesso à escola pelo fato de seus pais não terem autorizado uma vacina desnecessária", afirmou em novembro de 2023, no plenário do Senado Federal.

"Por que o governo está querendo obrigatoriedade? É lobby? O que está por trás disso? (...). A gente precisa fazer uma audiência pública para ouvir todos aqueles que mergulharam, aprofundaram-se nos estudos e vão trazer para nós os riscos disso tudo para os nossos filhos, para os nossos netos", complementou.