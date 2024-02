Célio Studart diz que volta à Secretaria da Proteção Animal em março

O deputado federal Célio Studart (PSD) afirmou ao O POVO que na primeira quinzena de março deve retornar à Secretaria de Proteção Animal (SPA). Antes, a projeção de retorno dele à pasta era em janeiro. Célio foi exonerado da SPA em novembro de 2023 para defender os interesses do Governo do Ceará nas discussões relativas ao rumo das emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) da União para 2024.

"Mas acredito que pela agenda do governador, ou por um detalhe ou outro jurídico que teria que ser modificado, levou um pouco mais de tempo do que do que nós desejaríamos, né? Mas, como já estão definidos, então deve ser entre aí entre 12 ou 13 de março", complementou Célio. Na consulta ao Diário Oficial do Estado (DOE), Erich Douglas Moreira Chaves, da equipe de Célio, consta como titular interino da pasta.

Em janeiro, Célio disse ao O POVO que postula concorrer a prefeito de Fortaleza ou participar de conversas que visem a composição de chapa majoritária como candidato a vice-prefeito. Se puser o plano eleitoral em marcha, terá de se desincompatibilizar da gestão estadual em abril.

"Para poder conversar com o partido até para a possibilidade de o partido nos ter como um quadro possível tanto para a prefeitura quanto para eventualmente um debate para uma vice-prefeitura também. Seja qual for dos dois caminhos, e os dois são importantes para que a gente participe do debate público, um partido que é grande tem essa voz", afirmou Célio sobre o PSD.

