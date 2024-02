Ciro diz que Lula falou "imensa bobagem" sobre Israel, mas já comparou ataque a Gaza a "Gueto de Varsóvia"

Já em 17 de outubro de 2023, em seu canal no Youtube , o ex-ministro fez comentário parecido ao do chefe do Executivo brasileiro. "Qual é a diferença substantiva entre o Gueto de Varsóvia, que é uma indignidade que se cometeu contra os judeus, e o que o seu Benjamin Netanyahu está fazendo em nome de responder à aberração, à violência que não tem defesa do Hamas, está fazendo na Faixa de Gaza?", indagou Ciro.

E seguiu: "E aí, qual é a proposta do Hamas? Destruir Israel. O que está na no discurso do Netanyahu: destruir o Hamas. Isso é solução final. Isso é o que o Hitler propôs, baseado em mil preconceitos intoleráveis, promover a bestialidade de uma solução final que era extinguir os judeus pelos morticínios bárbaros, animalescos, extermínio, mas é disso que se trata".

Ciro Gomes (PDT) criticou na quarta-feira, 21, fala do presidente Lula (PT) ao comparar ações das forças militares de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto. Contudo, há quatro meses, o pedetista comparou a resposta israelense ao Gueto de Varsóvia.



Nas duas ocasiões, no entanto, Ciro condena tanto a atuação do grupo terrorista Hamas quanto a resposta de Israel. "Nós não podemos aceitar que isso aconteça nunca mais na humanidade, seja contra quem for, seja a pretexto do que for. Isso quer dizer que nós vamos passar pano para a iniciativa do Hamas? Não. Muito longe. Não".

O comentário de Lula, por sua vez, gerou críticas da oposição e do governo de Israel. Em entrevista coletiva realizada no domingo, 18, na Etiópia, o presidente falou: "O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus".