Ciro após empresa chinesa cancelar projeto: "Esta gente está destruindo o Ceará"

Assinado entre a representante no Brasil TEVX Mortor Group e o governo cearense ainda em julho de 2022, um memorando estabelecia o entendimento para a instalação de um fábrica de ônibus elétricos e a hidrogênio verde no Complexo do Pecém já em 2024, com possibilidade de avançar para caminhões pesados.

Como mostrou o colunista Armando de Oliveira, as negociações com a chinesa Higer Bus, antes dadas como certas, não avançaram e a empresa está prestes a fechar contrato com Espírito Santo e/ou São Paulo.

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) criticou a gestão de Elmano de Freitas (PT) após veiculação da informação que empresa chinesa cancelou projeto de mobilidade no Ceará . "Esta gente está destruindo o Ceará", disse o pedetista em uma das publicações do O POVO no Instagram.

No entanto, não houve avanços nas negociações e, conforme representante da empresa, por falta de iniciativas da gestão Elmano. "Não houve, por parte do governo do Ceará, nenhuma iniciativa positiva e as conversas não avançaram. Estamos já prestes a fechar com outros estados", afirmou Marcelo Barella, diretor da Higer para a América do Sul.

Ciro e seus aliados no PDT vem atuando na oposição ao governo petista. O pedetista também avaliou como negativa a ideia de transformar o local onde seria o Acquario Ceará na sede do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC). Os comentários da postagem feita no Instagram, o ex-ministro respondeu: “Puro papo furado!”.