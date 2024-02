Rejeição a Ciro Gomes supera a de Lula e Bolsonaro, diz pesquisa Atlas

Ciro tem formação ideológica de centro-esquerda. O cearense é defensor de um Estado forte que atue como indutor principal do desenvolvimento econômico brasileiro. Entende que a iniciativa privada é uma aliada estratégica neste processo. Para ele, dois dos caminhos mais eficazes para a economia do Brasil são a ênfase na industrialização e na quitação da dívida das famílias. Ciro foi aliado do PT em momentos históricos, como no segundo turno de 2002, assim como na primeira experiência de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, momento em que foi ministro da Integração Nacional (2003-2006).

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) é mais rejeitado do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que mostra pesquisa Atlas publicada nesta terça-feira, 6. Ciro soma 58 pontos percentuais de avaliação negativa. Lula somou 45 pontos de rejeição, ao passo que Bolsonaro totalizou 51. A rejeição a Ciro Gomes é superada apenas pela do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz federal e ex-ministro da Segurança Pública, e por Arhur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. Moro totaliza 65 pontos; Lira, 62. A pergunta feita neste recorte da pesquisa foi: "Você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes?"

Conforme Ciro, sua trajetória político-eleitoral se encerrou em 2022, com os 3,04% dos votos válidos obtidos. Em 2017, porém, ele disse às Páginas Azuis, do O POVO, que a eleição de 2018 seria a sua última. De todo modo, Ciro afirma que continuará participando da cena pública brasileira como observador, até este momento desinteressado e do alto de uma experiência de ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional. Ciro assina uma newsletter chamada "O Brasil Desvendado" e leva vídeos semanais ao YouTube nos quais repercute e analisa temas palpitantes no campo da política e da economia.