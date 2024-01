Enfermeira Ana Paula critica decisão do STF sobre Piso da Enfermagem: "Hoje sangramos"

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) criticou nesta terça-feira, 19, a nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o piso salarial da enfermagem e afirmou que a Corte “legislou e humilhou o Congresso”.

“Hoje é um dia triste! Nos últimos 6 anos da minha vida decidi abdicar do emprego público, dos estudos e até da própria família para me dedicar exclusivamente à luta pela valorização da enfermagem….Mas a espada do STF acertou em cheio nosso coração, hoje sangramos!”, disse em publicação nas redes sociais.