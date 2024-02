Capitão Wagner reúne deputados do União Brasil e confirma que será candidato a prefeito

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), se reuniu nesta segunda-feira, 19, com os deputados estaduais e federais da sigla de olho nas eleições municipais. O encontro firmou unidade do partido em apoiar seu nome na disputa pelo Paço da Capital cearense.

“Mais um ano de muito trabalho e o União Brasil Ceará segue firme e em unidade para esse novo pleito que enfrentaremos. Nosso time está com o mesmo propósito, estamos alinhados em torno da campanha aqui em Fortaleza, que tem o meu nome como pré-candidato", explica Wagner, que também é presidente do União Brasil no Ceará.

E segue: "E contar com o apoio de todos esses grandes nomes é primordial para um fazermos uma campanha com excelência, baseada no respeito, no compromisso com o povo fortalezense e é claro, com muita união”.