Lula levanta hipótese sobre fuga em presídio de Mossoró: 'Parece que teve conivência'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levantou a hipótese, acerca da fuga dos dois detentos , de uma possível conivência de alguém dentro do sistema com os dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró.

Após detalhar as funções dos policiais penais federais nas prisões de segurança máxima, a carta critica que a classe esteja sendo responsabilizada pela fuga e acusada, "direta ou indiretamente, de corrupção por algumas pessoas públicas e formadoras de opinião de forma totalmente irresponsável, pois as investigações ainda estão em curso".

“Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro . Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação [que] está sendo feita pela polícia local, pela Polícia Federal, nos indique, amanhã ou depois de amanhã, o que aconteceu no presídio de Mossoró”.

No último sábado, 17, Francisco detalhou a experiência profissional dentro do presídio e o sistema de segurança adotado para entrar na unidade.

O professor Francisco Augusto Cruz de Araujo, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN/UAB), deu aulas por dois anos na Penitenciária Federal em Mossoró .

“Os presos usam o tubinho interno de tinta da caneta bic para escrever. Ele [o preso] recebe o tubinho de manhã, é recolhido a tardezinha [sic]”, detalhou.

Já nas celas, é permitido apenas colchão, livro e roupa. Ele também afirmou que os detentos ficam em ambientes individuais e saem 2 horas por dia para um pátio. “Os mais perigosos ficam em regime diferenciado: não saem para nada.”

Augusto ressalta que durante os 2 anos nunca presenciou presos próximos a obras nem prestadores de serviços próximos às celas.

Por fim, o professor destacou que as Penitenciárias Federais brasileiras são referência e que o caso deve ser apurado com rigor e “sem populismo penal”.

Fuga dos dois presos: o que se sabe até agora?

Na manhã deste domingo, 18, o ministro Lewandowski desembarcou em Mossoró para acompanhar as buscas pelos dois presos.

No breve pronunciamento, Lewandowski disse que o episódio “não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades”.

Na última sexta-feira, 16, os homens teriam invadido uma casa e feito uma família de refém. A residência está localizada em uma unidade de área rural próximo ao presídio de segurança máxima.

Os dois homens estavam de boné e um deles usava uma calça azul-claro com número, como a vestimenta utilizada no presídio.

O relatório com depoimento da vítima também aponta que os fugitivos teriam mandado abrir as redes sociais e a televisão para a ver as notícias sobre a fuga, de acordo com a CNN.

A operação para capturá-los mobiliza cerca de 300 agentes federais, drones e três helicópteros.

As forças de segurança do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí participam das operações integradas.

A forma como os dois presos escaparam está sendo investigada. Um buraco foi encontrado em uma parede, e a suspeita é de que eles tenham usado ferramentas destinadas a uma obra interna.

Fugitivos ligaram para o Rio e perguntaram como chegar ao Ceará, diz refém