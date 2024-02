Tarcísio diz que irá a ato em apoio a Bolsonaro após novas acusações de golpismo

Ex-chefe do Executivo brasileiro pediu para apoiadores não levarem cartazes e faixas "contra quem quer que seja" e que fossem para o ato vestidos de verde e amarelo

"É uma manifestação pacífica a favor do [ex-]presidente, e estarei ao lado dele, como sempre estive", disse o governador à CNN.

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu que irá comparecerá ao ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Convocado pelo ex-chefe do Executivo brasileiro nas redes sociais, o evento está marcado para o próximo dia 25, na Av. Paulista.

Tarcísio foi eleito com apoio de Bolsonaro e também já foi ministro de seu governo. Atualmente, o governador mantém relação de atrito e aproximação com a base bolsonarista.

Ele tem sido cobrado a se posicionar publicamente em defesa do ex-presidente, assim como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Em caso mais recente, Tarcísio foi pressionado devido interação amistosa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por não ter manifestado apoio ao ex-chefe do Executivo nacional após deflagração de operação que o tem como alvo.

Bolsonaro e aliados estão na mira da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que investiga tentativa de golpe de Estado na Presidência da República. A ação andou com base na delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, e em outras provas coletadas pela corporação durante a investigação.

