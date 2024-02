Militar que desmaiou em operação da PF é exonerado de comando do Exército

A informação consta na edição desta quarta do Diário Oficial da União (DOU). Segundo informações do Metrópoles, o militar passou mal quando os policiais bateram na porta e foi preciso ser socorrido às pressas. Recuperado, ele colaborou com as buscas.

Bolsonaro foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis na última semana e precisou entregar seu passaporte às autoridades. A PF apura a participação do ex-presidente em uma articulação para dar um golpe de Estado, impedindo as eleições de 2022 ou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além de Bolsonaro, a operação investigou nomes como os de Augusto Heleno (GSI) e do general Braga Netto (Casa Civil e Defesa). O ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, o ex-ajudante de ordens coronel Marcelo Câmara, e o coronel Bernardo Romão foram presos.



Outros militares também foram alvo da operação, como Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército; Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército expulso após punições disciplinares e Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres.