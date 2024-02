Bolsonaro é alvo de operação; PF dá 24 horas para entrega de passaporte

A Polícia Federal deflagrou operação na manhã desta quinta-feira, 8, para apurar tentativas de golpe de Estado e manutenção do então presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. Os agentes estiveram na casa do ex-mandatário, em Angra dos Reis (RJ), e determinaram que ele entregasse, em até 24 horas, o passaporte, que não foi encontrado no local.

"Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável", declarou Bolsonaro à Folha de São Paulo. "Me esqueçam, já tem outro governando o País", acrescentou, frisando que estava buscando mais informações e que, por ora, não iria declarar mais nada.

Além de Bolsonaro, a operação investiga nomes como os de Augusto Heleno (GSI) e do general Braga Netto (Casa Civil e Defesa). O ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência Filipe Martins e o ex-ajudante de ordens coronel Marcelo Câmara foram presos.