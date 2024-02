Polêmica entre modelo cearense fotografada sem calcinha e Itamar Franco completa 30 anos

Em 1994, a modelo cearense Lilian Ramos e o então presidente Itamar Franco se envolveram em polêmica que virou o assunto do Carnaval. Os dois foram fotografados juntos pelo fotógrafo Marcelo Carnaval, do O Globo, em um camarote da Marquês de Sapucaí, durante o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Lilian estava de saia e sem calcinha, o que provocou duras críticas a Itamar.

O episódio fez com que uma parte dos parlamentares do Congresso Nacional pedisse o impeachment do presidente, alegando que ele havia agido de maneira incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A polêmica ocorreu em meio ao último Carnaval antes do Plano Real, que acabou com a hiperinflação no país.

O encontro foi intermediado pelo então deputado federal Valdemar da Costa Neto, hoje presidente do Partido Liberal. Lilian e sua irmã se juntaram a Valdemar após desfilarem na Sapucaí. A modelo foi levada até o camarote onde Itamar Franco estava e o conheceu.