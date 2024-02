Em meio a investigações e delação de Mauro Cid, Bolsonaro posta foto ao lado de uma traíra

Muitos dos seguidores do ex-presidente entenderam a imagem como um recado

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira, 13, uma foto ao lado de uma “traíra” em seu perfil no X (antigo Twitter). A publicação acontece em meio às investigações contra Bolsonaro e seus aliados e a delação premiada de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid.

No registro de 1960, na cidade de Ribeira, em São Paulo, aparece também o pai de Bolsonaro, Geraldo. Muitos dos seguidores do ex-presidente entenderam a imagem como um recado. “Desde o começo acostumado a lidar com traíras”, publicou um deles.