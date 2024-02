Tempus Veritatis: veja o que significa nome da operação da PF contra Bolsonaro e aliados

Deflagrada na manhã desta quinta-feira, 8, a Operação da Polícia Federal (PF) que mira ex-ministros, aliados políticos e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe o nome de Tempus Veritatis. Segundo a PF, trata-se de uma expressão em latim que significa "hora da verdade". A ação apura a organização criminosa responsável por atuar em tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, depois das eleições de 2022.

Um dos alvos da Tempus Veritatis é Filipe Martins, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais da Presidência no governo Bolsonaro. Preso nesta manhã, ele era conhecido por publicar frases em latim no X (antigo Twitter). Em agosto de 2020, por exemplo, Martins publicou na rede social um mote em latim utilizado como lema do grupo neonazista britânico Combat 18.

Acusado de fazer alusão ao grupo extremista, Martins negou a relação. Meses depois, em março de 2021, o então assessor de Jair Bolsonaro ajeitou o paletó juntando as pontas do indicador e do polegar, como se emitisse um sinal de "ok". Para o Ministério Público Federal (MPF), o sinal buscou reproduzir um acrônimo formado pelas letras "W" e "P", aludindo à expressão racista White Power ("Poder Branco", em inglês). Ele é investigado por suposta analogia a grupos racistas.