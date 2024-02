PF investiga se general cearense planejou golpe à espera de assinatura de decreto por Bolsonaro

A Polícia Federal investiga se o Comando de Operações Terrestres do Exército preparou um plano operacional para cumprir eventuais ordens que estivessem contidas no decreto do golpe para a manuntenção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder: uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), entre os quais Alexandre de Moraes.

A autoria do planejamento, conforme a Folha publicou, seria do general Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, então chefe do Comando de Operações Terrestres. O militar foi alvo de buscas pela Polícia Federal, na operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira, 9.