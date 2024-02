General cearense era visita frequente a Mauro Cid na cadeia

O general de quatro estrelas Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira era visita constante ao tenente-coronel Mauro Cid na prisão em que esteve no batalhão do Exército em Goiânia. A Theophilo, na reserva desde novembro de 2023, caberia coordenar a trama que culminaria com a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O militar cearense da cúpula do Exército Brasileiro era comandante de Operações Terrestres (Coter).

Theophilo aderiria à empreitada desde que Bolsonaro assinasse decreto de estado de sítio, a "minuta do golpe". A sinalização positiva de Theophilo ficou expressa em reunião no dia 9 de dezembro de 2022.

Detalhes do roteiro que buscava contornar a normalidade democrática brasileira em prol da manutenção de Bolsonaro na Presidência estão contidos na decisão de Moraes que autorizou a operação Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 8 de fevereiro.