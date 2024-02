Alece: veja como verba de desempenho parlamentar deve ser usada

Montante pode ser utilizado para gastos com transporte, comunicação, dentre outros serviços

Crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa do Ceará

O novo ato normativo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 5, e une resoluções estabelecidas em 2022 e 2023, que utilizam como base o valor de R$ 36.184,18 para cada gabinete.

Dentre as utilizações, incluem-se gastos com transporte, comunicação, além de serviços como seguro de vida, planos de saúde, ticket alimentação, vale refeição e hotéis.

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) estabeleceu o procedimento para a utilização de verba de desempenho parlamentar (VDP). O montante é disponibilizado mensalmente para garantir “desempenho qualificado e efetivo dos mandatos”.

De acordo com documento, o crédito é individual e não são permitidas transferências entre os deputados estaduais. A utilização deverá ser feita unicamente para o exercício de funções parlamentares, sendo vedada qualquer ação com finalidade eleitoral, com uso da verba.

Para utilizá-las, deverá ser feito um requerimento do parlamentar à Diretoria-Geral, que, por sua vez, tomará as providências legais necessárias ao desembolso financeiro. Todo o valor remanescente da VDP será transferido para o mês seguinte.

Para as despesas de caráter indenizatório, o deputado deverá apresentar uma declaração assumindo total responsabilidade quanto à veracidade e à autenticidade da documentação encaminhada.

O ato ainda afirma que a Administração poderá optar pela aplicação das normas anteriores à vigência da Resolução n.° 726, de 20 de dezembro de 2023. Medida, no entanto, deve ser realizada no prazo de até 4 (quatro) meses, contados de 01 de janeiro de 2024.