O POVO News: Daniel Alves chora e nega estupro; médicos atestam DNA em vítima

Médicos que prestaram depoimento no julgamento confirmaram ter encontrado DNA de Alves em material coletado dentro do corpo da espanhola que diz ter sido estuprada por ele. As análises foram coletadas em fevereiro do ano passado, quando o processo seguia em segredo de Justiça.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 7. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o julgamento do jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de violência sexual na Espanha. Ele prestou depoimento sobre o caso .

A edição traz ainda a repercussão com anúncio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que a vacinação não será mais obrigatória para a matrícula de crianças e adolescentes em escolas da rede estadual. Zema postou um vídeo nas redes sociais em que comemora o fim da exigência do comprovante de vacina no ato da matrícula.

Em Santa Catarina, o governador Jorginho Mello (PL) também publicou vídeo dizendo que professores e alunos não são obrigados a tomar vacina para frequentar as escolas no estado.

O programa traz ainda informações sobre a medida provisória (MP) que isenta o pagamento do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até dois salários mínimos. A partir de agora, a pessoa física com remuneração mensal de até R$ 2.824 não terá mais de pagar o tributo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na noite desta terça-feira, 6. A medida isenta 15,8 milhões de brasileiros, informou o governo. Saiba o que muda.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp