Brasil cai em ranking de corrupção; Bolsonaro e Lula são responsabilizados

O Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023 e ficou na 104ª colocação entre 180 países. Realizado pela Transparência Internacional, a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 30, mostra que o país obteve 36 pontos de 100 possíveis. O valor é dois pontos a menos que o registrado em 2022. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto e aparecem em tons mais claros no mapa Crédito: Reprodução/Transparência Internacional

Com essa pontuação, o Brasil ficou abaixo das médias global e regional das Américas, ambas com marca de 43 pontos, dos BRICS, com 40 pontos, e mais distante da média dos países do G20, com 53 pontos.

Os 36 pontos brasileiros em 2023 indicam, ainda, a segunda pior pontuação do país desde que o índice é calculado. Os piores resultados foram em 2018 e 2019, último ano de governo Michel Temer (MDB) e prieiro de Jair Bolsonaro (PL). Nas duas ocsiões, o País recebeu 35 pontos. Dos 180 países pesquisados, o Brasil dividiu a colocação com Argélia, Sérvia e Ucrania. Em primeiro lugar, ficou a Dinamarca, com 90 pontos, e em último, a Somália, com 11 pontos. O IPC é considerado o principal indicador de corrupção do mundo. Confira o ranking: Papeis de Lula e Bolsonaro Na análise do Transparência Internacional, o "país falha em recuperar pilares essencias para o enfretamento da corrupção". Um dos motivos apontados pela pesquisa é a atuação do governo de Jair Bolsonaro (PL) e o rescaldo que ficou para a atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Os anos de Jair Bolsonaro na Presidência da República deixaram a lição de como, em poucos anos, podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir, e o primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência deixa a lição de como é (e ainda será) desafiadora a reconstrução", consta no relatório. Além disso, o texto afirma que o novo governo "vem falhando na reconstrução dos mecanismos de controle da corrupção e, junto deles, do sistema de freios e contrapesos democráticos".

E segue: "Já há sinais de piora nos termos atuais de barganha entre governo federal e Congresso, com a reintrodução de outra grande moeda de troca política: o loteamento das estatais". Já entre os pontos positivos citados pelo organismo internacional, está a operação da Polícia Federal que investiga suposta espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que tem como alvo o filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) Por meio de nota, a Controladoria-Geral da União (CGU) afirmou que os resultados da pesquisa "devem ser vistos com cautela". Informou, ainda, que "trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado".

A CGU também alega estar "fortalecendo a integridade dos órgãos federais e colaborando para a implementação de programas de integridade pública, fomentando a adoção de mecanismos de prevenção à corrupção por empresas e aprimorando mecanismos de detecção e sanção de corrupção". Evolução da nota brasileira Confira nota da CGU na íntegra Ao divulgar o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, publicado nesta terça-feira (30/01), a Transparência Internacional (TI) reconhece importantes avanços no âmbito do controle social, da transparência e do acesso à informação, pautas prioritárias do Governo Federal. Segundo a TI, a Controladoria-Geral da União (CGU) reverteu quase duas centenas de sigilos abusivos e, mais importante, estabeleceu regras para prevenir novas violações da Lei de Acesso à Informação. O governo Lula vem restabelecendo a estrutura dos conselhos de políticas públicas, espaços essenciais – como reconhece o relatório da TI – para a prevenção e o controle da corrupção.