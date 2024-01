Carlos Bolsonaro mostra casa "revirada" após atuação da PF

Residência do vereador foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta segunda-feira, 28. Político é investigado sob suspeita de receber informações conseguidas de forma ilegal da Abin

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) divulgou, nesta terça-feira, 30, imagens da residência no Rio de Janeiro. Um dia antes, o espaço havia sido alvo de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal, no âmbito da investigação sobre suspeitas de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Em vídeo, divulgado nas redes sociais, o escritório do vereador aparece revirado, com gavetas abertas e papéis mexidos. A filmagem ainda foca em três bandeiras — dos Estados Unidos, do Brasil e de Israel, anexadas na parede.

“Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo”, escreveu Carlos, no X, antigo Twitter.