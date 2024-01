Arialdo duvida que governo Elmano fiscalize concessão do Parque Nacional de Jericoacoara

Arialdo Pinho , ex-secretário do Turismo do Ceará, acredita que não há “nenhum benefício para a população” com a concessão dos serviços do Parque Nacional de Jericoacoara. Além disso, ele não vê como efetiva a fiscalização proposta pelo Governo do Estado.

O alto custo dos serviços é o principal problema que Arialdo prevê com a concessão. "Primeiro é o custo. Você sabe que o turismo existe desde que você ofereça qualidade com um bom preço. A única coisa que uma concessão dessa acontece não é para bem de nada, é dinheiro. É dinheiro para algum grupo que estava lá acertado, do jeito que for".

Outra preocupação do ex-secretário é com o impacto na estrutura do município. "Eles vão passar por cima, vão construir restaurantes e hotéis onde não se deve. Eles não têm compromisso com nada. Jericoacoara está bem equacionada de espaço. Ela vem crescendo, dentro do espaço, com tamanho e altura certos. Isso vai tudo ser jogado. Daqui a 20 ou 30 anos, vai estar uma praia tipo italiana, [com] construções sem qualidade, sem nada".

Segundo ele, uma alternativa à concessão é investimento feito pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema). "A Sema Ceará tem muito dinheiro. Era só ela montar uma estrutura de administração e ver as necessidades. Ela tem dinheiro para ter qualidade administrativa. Não tem vários polos de turismo? Tem o bondinho do Cariri, bondinho de Ubajara, que são polos distantes que têm administração e funcionam sem problema", explica. "Quando o governo quer, eles fazem. Houve desinteresse nessa concessão".



A concessão dos serviços de visitação no Parque Nacional de Jericoacoara foi leiloada na última sexta-feira, 26, em sessão pública na sede da B3, em São Paulo. Com proposta no valor de R$ 61 milhões, o Consórcio Dunas venceu o leilão e será responsável pelas atividades de apoio à visitação, manutenção e modernização dos serviços turísticos e de ações de conservação e proteção.