'Abin paralela': veja o que a operação da PF já revelou

O principal investigado sobre este suposto grupo é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Além da atual investigação, que tem nomes de Ramagem e Carlos, a PF investiga ainda a família Bolsonaro por completo. Nomes como do próprio ex-presidente, seus outros dois filhos - Renan e Flávio - se viram envolvidos em escândalos com a agência de inteligência.

Abin Paralela: software secreto para monitoramento

A partir de informações coletadas da operação Vigilância Aproximada, uma continuação da Operação Última Milha investigava o uso de software espião First Mile por membros da Abin.

O First Mile é um programa israelense, oriundo da empresa Cognyte (ex-Verint), que serve para monitoramento e foi usado durante o governo Bolsonaro para monitorar até 10 mil proprietários de celulares, segundo a CNN.

A ferramenta israelense solicita que seja digitado o número do contato e, a partir disso, é possível acompanhar em um mapa a localização do dono do aparelho, com as redes 2G, 3G e 4G.