'Abin paralela': veja memes que viralizaram após Carlos Bolsonaro ser alvo da PF

De fuga de lancha a resgate de conhecidos memes, web cria piadas com a situação

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) é um dos alvos de nova fase da operação da Polícia Federal deflagrada nesta segunda-feira, 29. A apuração da PF investiga supostos casos de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) . O envolvimento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gerou memes e divertiu a web.

Em uma das publicações, o parlamentar do Rio de Janeiro é comparado ao Tonho da Lua, personagem da novela "Mulheres de Areia". A comparação acontece também porque um dos locais em que a PF cumpriu mandado de busca e apreensão foi na casa de praia do ex-chefe do Executivo brasileiro em Angra dos Reis.

Confira imagens de Carlos Bolsonaro avistando a Policia Federal chegar em sua casa de areia em Angra dos Reis pic.twitter.com/ShiGbaUtD7 — Leila Germano (@LeilaGermano) January 29, 2024

Nas publicações, apareciam ainda o clássico "Grande Dia", que remete a antigo tuíte de Bolsonaro, e "toc, toc, toc", meme protagonizado pela ex-deputada federal Joice Hasselmann.

Os termos "Abin" e "Carlos Bolsonaro" ficaram no topo dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Ao todo, ambos somaram mais de 150 mil publicações nesta segunda-feira.