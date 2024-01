Psol tem marido de Adelita e mulher trans como pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Pré-candidaturas do Psol emergem de alas adversárias do partido. Apesar disso, discurso é uníssono: debater com profundidade problemas da Cidade e da gestão atual

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) tem duas pré-candidaturas apresentadas à Prefeitura de Fortaleza. Os postulantes à disputa são Tecio Nunes, presidente da federação Psol-Rede no Ceará, e Maya Eliz, professora de Ciências, mulher trans e militante do movimento "Rua, juventude anticapitalista". Nunes é apoiado pela esposa e secretária da Juventude do Governo do Ceará, Adelita Monteiro , ao que Maya tem o incentivo do deputado estadual Renato Roseno (Psol). As tendências capitaneadas por Adelita e Roseno são adversárias no interior da dinâmica da legenda socialista.

"Quem vê é vive a periferia sabe que a realidade é muito diferente e acho sinceramente que só o Psol tem condições de apresentar ideias e soluções para, de fato, termos uma Fortaleza que vire seu olhar aos mais pobres e resolver a situação desses bairros de Fortaleza que amargura vários problemas que essa gestão Sarto só aprofundou", afirma Tecio, conforme quem a alternativa ao atual gestor não pode ser Capitão Wagner (UB) e o deputado federal André Fernandes (PL), os quais definiu como extremistas de direita.

Em 2022, o Psol apresentou a candidatura de Adelita Monteiro ao Governo do Ceará. Ela era presidente da legenda no Ceará. Porém, o partido retirou-se da corrida ao Palácio da Abolição em benefício da candidatura de Elmano de Freitas, que sagrou-se vencedor em primeiro turno. Adelita, esposa de Tecio, foi lançada à Câmara dos Deputados sem êxito.

O argumento apresentado foi de que as circunstâncias, com Jair Bolsonaro (PL) no páreo e a ameaça à democracia por ele representada, demandavam a construção de uma frente. O Psol compõe a base de um governo de maneira inédita na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com o mandato de Renato Roseno, e participa da gestão, com Adelita à frente da pasta da Juventude.

Diante do episódio precedente, questionado se a ideia de candidatura em 2024 está posta "para valer", considerada a presença do PT na eleição de Fortaleza, Tecio respondeu que sim. "A Adelita fez um grande gesto político em ter a capacidade, mesmo estando bem posicionada nas pesquisas, em retirar sua pré-candidatura e o Psol achou correto e somou nessa tarefa. Hoje, os fatos são outros", respondeu Tecio.

"A disputa agora já passa a ser a de que programa é projeto. Temos que ter para consolidar um projeto popular no Brasil, no estado e em Fortaleza. Lógico que não seremos inconsequentes, o Psol tem maturidade política hoje para saber lidar com os desafios da conjuntura", complementa.

Por meio do Instagram, Maya Eliz afirmou que a Capital não pode abrir mão de seus desejos "em nome de eleger, novamente, uma prefeitura igual ou pior".