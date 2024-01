3ª Guerra Mundial: Alemanha projeta cenário extremo com vitória da Rússia

Apesar do cenário ser apenas uma projeção da Bild, os aliados europeus levam a sério uma eventual ameaça russa

A Europa já se prepara para uma eventual expansão da Guerra da Ucrânia. De acordo com documentos divulgados pelo jornal alemão Bild, a Alemanha já articulou um plano caso o presidente russo Vladimir Putin ataque os países que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Por meio de informações militares do Ministério da Defesa da Alemanha, a imprensa relatou que as forças armadas do país já estão preparadas caso haja um ataque “híbrido” russo na Europa Oriental.

O veículo alemão projetou cenários alarmantes que podem existir nos próximos anos se a guerra não parar, dentre eles está a possibilidade de ocorrer uma Terceira Guerra Mundial.