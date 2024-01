Procurada pelo FBI, Patrícia Lélis deixa escapar localização: "Governo sabe"

Sendo procurada pelo FBI Patrícia Lélis deixa vazar localização: "Governo sabe" Crédito: Reprodução/ Twitter

A jornalista brasileira Patrícia Lélis entrou na mira da polícia federal dos Estados Unidos, FBI, por suspeita de fraude milionária. Os golpes, avaliados em R$ 3,4 milhões, tinham como alvo pessoas que adentravam no país. Nesta quarta-feira, 17, a brasileira deixou escapar a sua localização após publicar a gravação da tela do seu celular nas redes sociais. Nas imagens é possível ver a temperatura para a localidade Cuauhtémoc, no México. Horas depois, após ser confrontada por internautas, ela escreveu no X, antigo Twitter, que o governo já sabia do seu paradeiro.

“Mds, a mulher sendo procurada pelo FBI e vaza a localização dela”, escreveu um internauta após a publicação do vídeo. Em resposta, Lélis escreveu: “Tem que ser MUITO burro para achar que o governo já não sabe. Não entrei em nenhum país de forma ilegal. Entrei com meus documentos. Vai ser burro na casa do caralho”. Em outra mensagem na conversa, a jornalista disse estar “calmíssima, na praia inclusive”. “Seria o primeiro caso de fuga com a pessoa na internet”, ironizou ela, posteriormente. Patrícia gravou a tela do seu aparelho celular com objetivo mostrar aos usuários as supostas mensagens que estava recebendo de um jornalista norte-americano. Entenda o caso De acordo com a justiça do país norte-americano, Patrícia prometia conseguir auxílio aos imigrantes para conseguir a obtenção de vistos E-2 e EB-5, documentos que autorizam a moradia legal nos Estados Unidos.

Em nota divulgada na última sexta-feira, 12, a justiça do país norte-americano informou que a brasileira de 29 anos teria se passado por advogada para aplicar os golpes. Conforme a denúncia, em setembro de 2021, Lélis teria entrado com contato com um imigrante para auxiliar na obtenção do visto para os pais dele. A vítima teria realizado os pagamentos, totalizando mais de US$ 135 mil dólares, cerca de R$658 mil reais na cotação atual. Ainda segundo a justiça norte-americana, a jornalista teria dito que esses valores seriam para investimentos imobiliários no estado do Texas, ao sul dos Estados Unidos.