O POVO News: entenda o caso de Patrícia Lélis, brasileira que está na mira do FBI

A edição comenta sobre os nomes que serão indicados para compor as pastas da Justiça e Segurança Pública do governo Lula . Nesta terça-feira, 16, o futuro ministro da pasta, Ricardo Lewandowski, anunciou os dois primeiros membros do Ministério: o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto e a também advogada Ana Maria Neves.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 17. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a investigação do FBI que mira a jornalista brasileira Patrícia Lélis . Ela é acusada de dar golpe milionário em imigrantes nos EUA. Para comentar sobre o assunto, ao programa recebe o professora de pós-graduação em Direito Penal, Débora Barreto.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a iniciativa da Receita Federal em anular a isenção fiscal dada às igrejas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A anulação faz com que os pagamentos de entidades religiosas a pastores voltem a ser considerados remunerações.



Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a reação da bancada evangélica após o anúncio. De acordo com o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), a atitude que decorre do governo Lula é uma "afronta a todas as religiões".

Além disso, a edição explica o cenário de guerra no Oriente Médio. O Exército de Israel afirmou que matou Bilal Nofal, líder do Hamas, responsável por interrogar indivíduos suspeitos de espionagem, em um ataque aéreo no sul da Faixa de Gaza.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

