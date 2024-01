Governo Lula é criticado por não conseguir conter mortes de yanomamis

A mortalidade no território cresceu no segundo semestre do ano passado

O Ministério da Saúde registrou 308 mortes na Terra Indígena Yanomami. O dado mais recente vai até o dia 30 de novembro de 2023, sem levar em consideração os casos ocorridos em dezembro de 2023. No ano de 2022, conforme a pasta, foram 343 mortes no local.

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido alvo de críticas após a divulgação do número de mortes na Terra Indígena Yanomami nos primeiros 11 meses de 2023. Apesar de ter declarado estado de emergência no território no primeiro mês de governo, Lula não conseguiu frear a mortalidade dos indígenas.

Das 308 vítimas, 162 são crianças de 0 a 4 anos, sendo 104 bebês de até um ano.

No que tange à mortalidade infantil, o número registrado território Yanomami é comparável a dos países com os piores índices do mundo. Em 2020, período mais recente com o dado disponível, a taxa de bebês mortos com menos de um ano foi de 114,4 para cada mil nascidos vivos, quase dez vezes mais que a do Brasil (11,5).

A mortalidade no território cresceu no segundo semestre do ano passado. Até 23 de junho, de acordo com o governo, foram registradas 136 mortes, e nos cinco meses seguintes foram mais de 172 ocorrências. Casos de malária, gripe e doenças diarreicas também aumentaram na segunda metade de 2023.

Organizações de defesa dos indígenas avaliam que articulação no governo brasileiro deixa a desejar. Para o Instituto Socioambiental (ISA), a expulsão dos garimpeiros no começo de 2023 não foi seguida de uma ação coordenada para estabilizar a situação. Em agosto de 2023, a entidade publicou um relatório sobre a permanência dos problemas na região.

“O território yanomami passa por um processo de destruição que vem de muitas décadas. Obviamente, isso não vai mudar em um ano. Mas poderia mudar mais rapidamente se houvesse uma mobilização organizada. Eu diria que o governo subestimou o problema”, pontua Estêvão Senra, pesquisador do ISA.

Planalto cria “casa de governo” para atender demandas do território

A persistência da crise no território Yanomami fez com que o Ministério Público Federal (MPF) e o Judiciário exigissem do governo ações para combater o garimpo na região. Ao fim de dezembro, a pedido do MPF, a Justiça Federal em Roraima determinou que o Executivo apresentasse um novo plano para atuar nessa vertente.