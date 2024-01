Ivo diz que Oscar Rodrigues "não tem juízo" e questiona recursos do deputado

O União Brasil constrói candidatura no município, sendo Oscar cotado para representar o bloco. Deputado atribui crítica às eleições de outubro e aponta desespero: "Pareceu-me um homem afogado"

Ivo questiona ainda a origem dos recursos de Oscar, que é empresário e Fundador do Centro Universitário Inta (UNINTA). “Porque é dinheiro demais, eu nem queria falar sobre isso, mas é dinheiro demais com o tal de Fies, são milhões de reais para uma entidade sem fins lucrativos, que não pode distribuir lucros”, disse.

“O Oscar não tem juízo nenhum, eu não vou dar nota para uma pessoa sem juízo, nenhum pingo de juízo, conversa com o Oscar para você ver que ele não tem juízo”, disse ao ser perguntado qual nota daria para o deputado, de zero a dez. A fala aconteceu durante o programa Izaías Nicolau, na semana passada.

O prefeito afirmou ainda que sua fala não seria uma “acusação”, mas, sim, uma “constatação”. “Eles são ricos de tirar dinheiro de onde não pode tirar, porque esse dinheiro não é deles. Como é que o Oscar é rico? De onde é que vem esse dinheiro do Oscar?”, questionou ainda. A mesma pergunta foi refeita em outros momentos da fala.

O prefeito disse também que o deputado era “bolsonarista de quinta categoria”, ao relembrar o posicionamento do parlamentar em 2022. Consultado pelo O POVO, Oscar afirmou que terá direito de resposta na segunda-feira, 15, mas preferiu não adiantar a fala.

O deputado avaliou, no entanto, que a fala pode ter ligação com eleição de 2024, já que ele é pré-candidato e sua sigla tem interesse em apresentar uma chapa de oposição. “Entendo que ele deve ter feito alguma pesquisa interna e meu nome está muito acima do que ele esperava e então bateu o desespero”, disse o deputado. “Pareceu-me um homem afogado”, refletiu ainda.



O deputado estadual Oscar Rodrigues está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa (Alece). Ele foi filiado ao PSB e ao MDB, onde chegou a presidir o diretório municipal em Sobral. Em 2020, concorreu à prefeitura do município, obtendo mais de 40% dos votos, mas também foi derrotado pelo atual gestor Ivo Gomes.



Dois de seus filhos estão na área política, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), o vice-prefeito de Umirim, Judson Rodrigues. Seu nome é citado junto de Moses como possíveis pré-candidatos pela oposição no município.