O que está acontecendo no Mar Vermelho: Houthis entram em conflito com EUA e Israel

Rebeldes do Iêmen realizaram uma série de ataques contra o que consideram transporte marítimo associado a Israel na rota comercial internacional que atravessa o Mar Vermelho. Estados Unidos e Reino Unidos reagiram com ofensiva aérea

Os ataques aéreos liderados pelos EUA contra os rebeldes Houthi do Iêmen em resposta às investidas a navios do Mar Vermelho mataram pelo menos cinco pessoas e feriram seis na madrugada desta sexta-feira, 12, disseram os Houthis. O ataque também ameaçou desencadear um conflito regional sobre a guerra de Israel contra o Hamas, que a administração Biden e os seus aliados têm tentado acalmar há semanas.

Os países da União Europeia debaterão na próxima semana a possibilidade de enviar uma missão naval para proteger o transporte marítimo no Mar Vermelho, após os recentes ataques do rebeldes Houthis do Iêmen, disseram fontes diplomáticas nesta sexta-feira (12).

O Irã, que forneceu armas e ajuda aos Houthis, condenou o ataque numa declaração do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanaani.

Em Saada, reduto dos Houthis no noroeste do Iêmen, centenas de pessoas se reuniram para uma manifestação na sexta-feira. A multidão gritava o slogan Houthi: "Deus é o maior; morte à América; Morte a Israel; amaldiçoamos os judeus; vitória para o Islã".

Hussein al-Ezzi, um funcionário Houthi no Ministério das Relações Exteriores, reconheceu um "ataque massivo" de navios, submarinos e aviões de guerra americanos e britânicos. "EUA e Reino Unido terão, sem dúvida, de se preparar para pagar um preço elevado e suportar todas as terríveis consequências desta agressão flagrante", escreveu al-Ezzi online.

A ideia estava em pauta em Bruxelas antes de os Estados Unidos e Reino Unido decidirem bombardear as posições Houthis no Iêmen, cujo um terço do território é controlado por rebeldes, que contam com o apoio do Irã e enfrentam o regime iemenita com o apoio da Arábia Saudita.

Segundo fontes diplomáticas na Bélgica, a questão poderia começar a ser analisada na próxima terça-feira (16), na busca por um plano para complementar uma aliança formada pelos Estados Unidos e na qual já participaram diversos países do bloco europeu.

A Espanha anunciou nesta sexta-feira que não participará de uma eventual missão europeia ao Mar Vermelho porque já "está participando de 17 missões [internacionais] no momento", declarou em Madri a ministra da Defesa, Margarita Robles.