TSE determina que PF investigue falsa filiação de Lula ao PL de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acionou a Polícia Federal (PF) para investigar possível crime na falsa filiação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feita por outra pessoa, ao Partido Liberal (PL), legenda de Jair Bolsonaro. O sistema da Corte registra até esta quinta-feira, 11, o presidente filiado ao PL.

O ingresso falso na sigla adversária ocorreu em 15 julho de 2023, no PL em São Bernardo do Campo (SP), cidade onde Lula tem residência e começou a carreira política. O presidente estava desde então formalmente desligado do PT, partido do qual é fundador.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira, 10, que o caso seja investigado pela Polícia Federal. "Considerando a existência de indícios de crime a partir da inserção de dados falsos em sistema eleitoral, encaminhem-se cópia dos presentes autos ao diretor-geral da Polícia Federal para adoção de todas as providências cabíveis que deverão, oportunamente, ser informadas a este Tribunal Superior Eleitoral", diz trecho da decisão.