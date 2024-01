Influencer é ameaçada após post de Michelle Bolsonaro; polícia investiga

A influencer Karina Santos foi alvo de ameaças de morte e de mensagens preconceituosas após a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, publicar captura de tela da conta dela com a frase: "Terrivelmente petista. Como uma boa comunista-caviar, ama um dinheirinho?", escreveu a ex-primeira-dama após a influencer publicar montagem dela e de Bolsonaro algemados com o seguinte trecho de música natalina: "que tudo se realize no ano que vai nascer". Inicialmente, Michelle publicou "ah, o amor", para em seguida publicar a imagem do feed de Karina.

Mais informações ao vivo: