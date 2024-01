Jovem Pan vence ação contra Sleeping Giants por campanha para desmonetizar emissora

A Jovem Pan ganhou uma ação que movia contra o grupo Sleeping Giants Brasil, que comanda uma campanha de desmonetização contra anunciantes da empresa. As informações são do site F5 da Folha de S.Paulo.

Outra medida presente na sentença do juiz Araki Ribeiro, da 9ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, é direcionada ao Facebook, que deve excluir os conteúdos difamatórios vinculados pela Sleeping, incluindo as publicações no Instagram.

"A iniciativa '#desmonetizajovempa' vincula a autora a atos antidemocráticos e à propagação de discurso de ódio, sem comprovar a verossimilhança de tais declarações. Ademais, percebe-se que a atuação diverge, inclusive, de seu objetivo, visto que macula a democracia e a circulação de informações e do livre debate político ao afirmar que a autora deliberadamente apoia atos golpistas à democracia brasileira", consta na decisão.

A Sleeping Giants pretende recorrer. Enquanto a empresa de comunicação argumentou, durante o processo, que não conseguia mais negociar com patrocinadores que tinham medo da repercussão negativa trazida pela campanha.

A mobilização na internet #DesmonetizaJovemPan chegou a ser um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. No entendimento do juiz, a campanha passou dos limites da crítica e se tornou perseguição.