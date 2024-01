Governador Eduardo Leite firma união estável com o namorado: 'Casamento é muito caro'

Primeiro governador do País abertamente LGBT+, Leite curtiu a lua de mel com Bolzan em Trancoso, na Bahia

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou, em um vídeo postado ontem em suas redes sociais, que formalizou união estável com seu namorado, o médico capixaba Thalis Bolzan, no fim do ano passado.

Leite disse ainda que pretende, futuramente, organizar uma celebração "bem simples" porque "não está podendo pagar festa de casamento agora". "Casamento é negócio muito caro e eu não tô podendo pagar festa de casamento agora. Eu sei que já tinha gente querendo comprar roupa. Eu e o Thalis já casamos no ano passado, a gente assinou a declaração de união estável. Oportunamente, a gente faz uma festa, mas vai ser coisa bem simples", esclareceu.

Após firmar união estável com Thalis Bolzan, de 30 anos, o governador gaúcho curtiu a lua de mel em Trancoso, na Bahia. O casal postou inúmeros registros da viagem nas redes sociais.