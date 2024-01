Flávio Torres afirma querer ter "adrenalina zero" no comando do PDT

Flávio Torres assume PDT e afirma querer ter "adrenalina zero" no comando da legenda Crédito: Reprodução/ Agência Senado

O ex-senador Flávio Torres comentou, em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta quarta-feira, 10, a respeito da comissão provisória do PDT, na qual ele ficará com a presidência. Segundo ele, a expectativa é ter "adrenalina zero" durante os meses que ficará à frente do Diretório Estadual, tanto que atenderá até as ligações dos políticos que optaram por deixar o partido. "Pretendo passar esses meses no PDT com adrenalina zero, não quero ter raiva de ninguém, atendo o telefone de qualquer pessoa, até deles (políticos que deixaram a legenda), as pessoas têm que ter o direito de procurar os seus partidos. Como diz o Ciro (Gomes), até o partido PPA, o Partido do Palácio da Abolição", comentou em tom de brincadeira. O político reiterou que ainda é cedo para definir com quais legendas o PDT firmará alianças, tendo em vista que o momento presente serve para reorganizar a sigla.

“A gente pretende virar essa página, o PDT passou por um momento difícil, algumas pessoas queriam sair, vão sair, a gente já está vendo esse povo de costas. Então, vamos fazer viver outro momento, a gente vai ter que reorganizar o partido. A nossa missão é organizar uma convenção para eleger o diretório”, seguiu. “O partido está reorganizando essa política de aliança. Tem alguns partidos que já estão conosco, o PSDB está conosco e a gente está nessa luta, têm alguns vereadores que vão vir agora. O processo de eleição para prefeito está em construção”. Nesta quarta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a inscrição de uma comissão provisória enviada pelo PDT na semana passada e oficializou o novo grupo que ficará à frente da legenda pelos próximos seis meses. Foram definidos 12 nomes para integrar a nova comissão. O ex-senador Flávio Torres presidirá a equipe, enquanto Cristhina Brasil ocupará a vice-presidência..Franscisco das Chagas Soares será o secretário do partido e o vereador Iraguassu Filho será o tesoureiro.

O ex-senador comentou que a comissão visa eleger um novo líder para o diretório estadual até março, já de olho no cenário das eleições municipais de 2024. “O PDT do Ceará tem uma tradição de nunca vê-lo com comissão provisória. Comissão provisória é uma coisa tênue, nossa missão, nossa tarefa, é que, em março, a gente possa fazer uma convenção para eleger um diretório definitivo para gerir o PDT na próxima eleição de 2024 e 2026”, disse.

Ainda sobre a comissão, ele explicou que a quantidade de integrantes faz referência ao número do partido: 12. O ex-senador elencou que "as pessoas que saíram, os prefeitos, vereadores, possivelmente vão sair também", e, por isso, o objetivo da comissão converge na busca de "pessoas que são do PDT, que votem no PDT, que sejam fiéis ao PDT”. No que tange à disputa do atual prefeito José Sarto (PDT) ao Paço Municipal, Flávio revelou que a candidatura do correligionário é certa, uma vez que ele “está fazendo uma bela administração”. Por este motivo, ele afirmou que os membros do partido estão “trabalhando pela sua reeleição”. Quando questionado sobre a quantidade de pessoas dentro do PDT, Torres afirmou, em tom de brincadeira; “É melhor o PDT num fusca do que o PDT num caminhão lutando boxe”.