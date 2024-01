Piso da Enfermagem: prefeituras têm até 15/1 para atualizar dados de servidores e garantir recursos

O órgão reiterou que o período para o envio dos dados iniciou-se no último dia 4 de janeiro e vai até o dia 15 do mesmo mês

O órgão reiterou que o período para o envio dos dados iniciou-se no último dia 4 de janeiro e vai até o dia 15 do mesmo mês. A iniciativa ocorre para que os responsáveis pelas informações cadastrais façam os reajustes necessários nas documentações.

O Fundo Nacional da Saúde (FNS) anunciou que as prefeituras têm até o dia 15 de janeiro para atualizar os dados de servidores no sistema Invest SUS para garantir recursos disponibilizados pela União para o Piso da Enfermagem .

Atualização Individual: Neste método, os responsáveis pelas informações acessam o sistema e fazem as alterações necessárias em cada cadastro de colaborador individualmente. Este processo permite uma revisão detalhada e específica de cada registro.

Atualização por Lote: Uma alternativa mais ágil para grandes volumes de dados, essa opção permite o carregamento de uma planilha com todos os dados a serem atualizados. Essa abordagem é ideal para atualizações em massa, economizando tempo e recursos.

No ano passado, os recursos complementares destinados ao pagamento do Piso da Enfermagem ficaram sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Os repasses foram feitos aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, por meio de transferências na modalidade Fundo a Fundo, em contas específicas.

Piso da Enfermagem

A lei que beneficia os profissionais da enfermagem foi sancionada no dia 11 de maio, no Dia do Enfermeiro, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará. O petista realizou a viagem para enaltecer os profissionais da categoria e anunciar o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica.

De acordo com a legislação e nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso é de R$ 4.750 para enfermeiras e enfermeiros, R$ 3.325 para técnicas e técnicos e R$ 2.375, para auxiliares e parteiras.



