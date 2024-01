"Destravar política pública" e "sustentabilidade" são prioridades do novo presidente do TCE

Rholden Queiroz quer "simplificar" as decisões do TCE Crédito: FÁBIO LIMA

O conselheiro Rholden Queiroz assume nesta segunda-feira, 8, a presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE), para o biênio 2024/2025. A posse será às 16 horas, em sessão extraordinária no Plenário da Corte. Além dele serão empossados o vice-presidente Valdomiro Távora - que deixa o comando da gestão -, o corregedor Edilberto Pontes e a ouvidora Patrícia Saboya. A eleição da nova Mesa Diretora do TCE-CE ocorreu em novembro de 2023, por meio de votação secreta. Queiroz foi eleito por unanimidade. Os demais integrantes da diretoria receberam seis votos, cada.

