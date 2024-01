TCE fiscalizou R$ 14 bilhões em recursos de 70 municípios e 14 órgãos estaduais do Ceará em 2023

De janeiro da 2020 a junho de 2023, o tribunal realizou 533 sessões, entre virtuais e presenciais. De acordo com Valdomiro, foram mais de 40 mil processos julgados no período

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) realizou 100 fiscalizações em 2023, em 70 municípios e 14 órgãos estaduais. O valor fiscalizado envolveu R$ 14 bilhões em recursos, informou o presidente do TCE, conselheiro Valdomiro Távora. Ele apresentou a jornalistas e radialistas o balanço dos quatro anos de gestão nesta quinta-feira, 7, no VIII Café com Dados.

De janeiro da 2020 a junho de 2023, o tribunal realizou 533 sessões, entre virtuais e presenciais. De acordo com Valdomiro, foram mais de 40 mil processos julgados no período. O presidente se despede no fim deste mês do comando do tribunal.

Estavam presentes os conselheiros Soraia Victor e Rholden Queiroz. Este último está eleito e assume a presidência do TCE em janeiro. Também participaram a procuradora-geral de contas Leilyanne Feitosa e os procuradores de contas Cláudia Patrícia, Júlio Saraiva e Eduardo Sousa Lemos, além de secretários e gestores do TCE.