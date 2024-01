Promotoria pede que tribunal rejeite alegação de imunidade de Trump no caso do Capitólio

O procurador especial americano Jack Smith sugeriu a um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos que rejeite as reivindicações de imunidade do ex-presidente Donald Trump no caso da invasão ao Capitólio.

Para Smith, o argumento de Trump de que ele não pode ser responsabilizado por crimes enquanto ocupava a Presidência é uma "ameaça aos fundamentos democráticos e constitucionais" do país.

O pedido da equipe de Smith foi apresentado antes de uma sessão, marcada para janeiro, sobre a questão de se um ex-presidente pode ser processado por atos cometidos enquanto estava na Casa Branca.